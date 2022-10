Fahrschulen in Not : Lange Wartezeiten für Führerscheinprüfungen

Düsseldorf Wegen langer Wartezeiten für Prüfungstermine müssen viele Fahrschulen ihr Geschäft zurückfahren und kritisieren den TÜV. Der verweist auf die Corona-Pandemie – und sieht eine Mitschuld bei den Fahrschulen.

Hauptgrund für die langen Wartezeiten sei die starke Zunahme an Corona-Erkrankungen. Die Ausfallquote von Fahrprüfungen liege bei 15 Prozent und damit etwa 10 Prozentpunkte über der normaler Jahre. Insgesamt seien in diesem Jahr in NRW bereits rund 11.000 praktische Fahrerlaubnisprüfungen kurzfristig abgesagt worden.

Auch in den nördlichen Regionen Nordrhein-Westfalens, in denen der TÜV Nord die Fahrprüfungen abnimmt, kommt es zu längeren Wartezeiten. Der TÜV Nord verweist darauf, dass der Bedarf an praktischen Fahrprüfungen im zweiten Halbjahr 2022 drastisch zugenommen habe und Lösungen für die Engpässe gesucht würden: „Wir bieten als TÜV Nord an vielen Standorten seit vielen Wochen auch am Samstag Prüfungen an, was neben weiteren Maßnahmen zu Entlastungen führt“, sagte ein Sprecher.