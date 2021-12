Große Nachfrage in der Städteregion : Lange „Booster-Schlangen“ beim Impfen

Aachen Städteregion Aachen weist darauf hin, dass ausreichend mRNA-Impfstoffe vorhanden sind. Impfangebote sollen ausgebaut werden.

Seit die Ständige Impfkommission allen immunisierten Personen die Covid-19-Auffrischimpfung empfiehlt, laufen die Telefondrähte in den Arztpraxen heiß und auch vor den Impfstellen der Städteregion Aachen bilden sich lange Schlangen. Neben Arztpraxen bietet die Städteregion Aachen mittlerweile an vielen Orten in den Kommunen Impfungen ohne Termin an. Hinzu kommen noch Impfangebote beispielsweise der Krankenhäuser.