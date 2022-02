Landtagswahl in NRW : NRW-SPD plant Haustürwahlkampf

Die SPD-Führung setzt im anstehenden Wahlkampf nicht auf große Events, sondern vornehmlich auf Gespräche an der Haustüre. (Symbol) Foto: Swen Pförtner/dpa/Swen Pförtner

Düsseldorf Generalsekretär Kühnert sieht den Bund als Vorbild – das von Tür zu Tür ziehen habe entscheidend zum Erfolg beigetragen. In NRW will Amtskollegin Nadja Lüders die schwarz-gelbe Landesregierung vor allem in der Schul-, Verkehrs- und Wohnungspolitik stellen.