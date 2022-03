Landtagswahl 2022 : Wüst betont Regierungsanspruch in NRW

Köln Als letzte der großen Parteien hat jetzt auch die regierende CDU ihr Programm für die Landtagswahl vorgestellt. Die Partei will besonders bei der inneren Sicherheit und der Bildung Akzente setzen. Ministerpräsident Wüst stimmt die Menschen auf schwierige Zeiten ein.

Angesichts der Coronavirus-Pandemie, der Jahrhundert-Flut und des Ukraine-Krieges hat Ministerpräsident Hendrik Wüst den Regierungsanspruch der CDU in Nordrhein-Westfalen auch für die kommenden fünf Jahre untermauert. „Wir werden unser Land in unsicheren Zeiten in eine gute, in eine sichere Zukunft führen“, sagte der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl am Samstag in Köln. „Die Menschen in unserem Land haben so große Sorgen wie lange nicht mehr.“ Sieben Wochen vor der Wahl am 15. Mai beschloss ein Parteikonvent mit rund 300 Delegierten in Köln einstimmig das Wahlprogramm.