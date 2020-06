Kostenpflichtiger Inhalt: Wegen Kobra, Spinnen und Co. : Landtag soll Gifttier-Gesetz beschließen

Keine Sorge, ungiftig: Diese Eidechsennatter im Terrarium eines Schlangenfreundes aus NRW wäre vom Gifttiergesetz nicht betroffen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Eine entwichene Monokelkobra in Herne hat Politik gemacht: Am Mittwoch soll der Landtag ein neues Gifttiergesetz für NRW verabschieden, dass unter anderem den Kauf gefährlicher Exoten verbietet. Wer seine Tiere behalten will, muss einiges vorweisen.