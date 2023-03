Insolvenz : Landtag debattiert über Schließungen bei Galeria Karstadt Kaufhof

Düsseldorf Das bevorstehende Aus für etliche Filialen bei Galeria Karstadt Kaufhof ist auch für viele Beschäftigte und betroffene Kommunen in NRW eine Hiobsbotschaft. Der Landtag erörtert die Lage und Unterstützungsoptionen.

Die geplanten Filialschließungen beim Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof beschäftigen am Donnerstag (ab 11.40 Uhr) auch den nordrhein-westfälischen Landtag. In NRW sind 15 von 31 Häusern betroffen. Bundesweit bedeutet die geplante Schließung von insgesamt 47 Filialen für jeden vierten der zuletzt noch rund 16 000 Mitarbeiter den Verlust des Arbeitsplatzes.

Die SPD-Opposition will, dass die Landesregierung unverzüglich weitere Gespräche mit dem Konzern führt, um die Notwendigkeit der Schließungen zu überprüfen. Außerdem solle die Regierung das Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte in NRW verlängern und aufstocken und dabei insbesondere den Bedarf der betroffenen Kommunen in den Blick nehmen, heißt es im SPD-Antrag an den Landtag.