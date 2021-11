Zu gefährlich oder nicht? : Landtag debattiert über Maskenfreiheit im Unterricht

Eine FFP2-Schutzmaske auf einem Tisch in einer Schule. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Maske auf, Maske ab - wieder ist im NRW-Landtag Streit vorprogrammiert über den Mund-Nasen-Schutz in der Pandemie. Diesmal geht es um das landesweite Aussetzen der Maskenpflicht im Unterricht. Bayern ist indes schon wieder in der Gegenrichtung unterwegs.

Die SPD-Opposition in Nordrhein-Westfalen hält das Aussetzen der Maskenpflicht im Unterricht angesichts relativ hoher Coronavirus-Neuinfektionszahlen für verfrüht und gefährlich. Auf ihren Antrag wird der Düsseldorfer Landtag am Freitag (10 Uhr) in einer Aktuellen Stunde darüber debattieren.