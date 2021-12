Auf drei Monate begrenzt : Landtag beschließt Corona-Sonderlage für strengere Maßnahmen

Mit dem Beschluss des Landtages wurde die „konkrete Gefahr der epidemischen Ausbreitung der Coronavirus-Krankheit“ in NRW bestätigt. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Der nordrhein-westfälische Landtag hat den Weg dafür freigemacht, im Kampf gegen Corona noch strengere Schutzmaßnahmen anwenden zu können. Außerdem soll 3G am Arbeitsplatz stärker kontrolliert werden.

Ein entsprechender Antrag von CDU und FDP wurde am Mittwoch in einer Sondersitzung auch mit Stimmen der oppositionellen SPD und Grünen angenommen. Die neue Möglichkeit für besondere Maßnahmen in der Pandemie ist auf zunächst drei Monate begrenzt.