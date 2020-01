Prozess wegen Kindesmisshandlung : Vater soll eigenem Baby Knochen gebrochen haben

Aachen/Nideggen Ein 26-jähriger Mann hat am Mittwoch vor dem Aachener Landgericht bestritten, sein zwei Monate altes Baby brutal misshandelt zu haben. Die Liste der Verletzungen ist lang – und umfasst etliche Knochenbrüche.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem aus Euskirchen stammenden Mann, der zuletzt ohne festen Wohnsitz war, Misshandlung von Schutzbefohlenen in zwei Fällen vor. Bei einem ersten Übergriff im Herbst vergangenen Jahres soll er mit stumpfer Gewalt den Arm des Kindes gebrochen haben.

Einen zweiten Übergriff gab es laut Anklage am 22. November. Dabei habe der Mann das Kind am Brustkorb umfasst und derart heftig geschüttelt, dass es bei dem Säugling zu einer Fraktur von drei Rippen, einem Bruch des rechten Oberschenkels sowie zu einem schweren Hämatom am Kopf kam.