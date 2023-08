„Steck die Sonne ein“ : Landesregierung wirbt für Balkonkraftwerke

Düsseldorf Der Strom aus Stecker-Solaranlagen geht direkt in den eigenen Haushalt. Das kann helfen, Kosten zu senken. Auch die Landesregierung findet Balkonkraftwerke gut und unterstützt eine neue Kampagne der Verbraucherzentrale.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung wirbt für den Kauf sogenannter Balkonkraftwerke. „Vor dem Hintergrund hoher Energiekosten und dem gestiegenen Bewusstsein für mehr Klimaschutz streben immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher danach, die Energieversorgung selbst in die Hand zu nehmen“, teilte Verbraucherschutzministerin Silke Gorißen (CDU) am Samstag in Düsseldorf mit. „Wer kein eigenes Dach für eine Photovoltaik-Anlage hat, kann mit Steckersolar-Geräten den Solarstrom nutzen – direkt vom Balkon oder der Terrasse aus“, so die Ministerin weiter. Anlass war der Start einer Info-Kampagne der Verbraucherzentrale NRW unter dem Titel „Steck die Sonne ein“.