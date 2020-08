Bis zu den Herbstferien : Landesregierung will 1000 zusätzliche Schulbusse einsetzen

Die zusätzlichen Busse sollen dafür sorgen, dass die Schüler mehr Abstand haben, wenn sie zur Schule fahren (Symbolbild). Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Stefan Sauer

Düsseldorf Die Landesregierung will mit dem Schulstart am kommenden Mittwoch bis zu 1000 zusätzliche Schulbusse einsetzen. Das geht aus einem Brief von NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst hervor, der der Deutschen Presse-Agentur am Freitag vorlag.

Damit sollen die Schüler mehr Abstand haben, wenn sie zur Schule fahren und trotz Maskenpflicht nicht dicht gedrängt eine Virusinfektion riskieren müssen. Die Maßnahme ist zunächst für die 43 Schultage bis zu den Herbstferien vorgesehen. Dafür sollen 13,5 Millionen Euro bereitgestellt werden.

Das Ministerium hatte zuvor bei der privaten Buswirtschaft nachgefragt, wie viele Busse derzeit, auch bedingt durch die Coronavirus-Pandemie, zur Verfügung stehen. Zusätzlich soll der Schulbeginn versetzt stattfinden, um das Schüleraufkommen zu entzerren. Die Landräte und Oberbürgermeister wurden über das Vorhaben entsprechend unterrichtet.

(dpa)