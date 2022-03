Entscheidung gefallen : Landesgartenschau 2026 in Neuss

Landesgartenschau 2026 in Neuss

2020 war Kamp-Lintfort Ausrichter der Landesgartenschau. 2026 wird die Schau in Neuss stattfinden. (Archivbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf/Neuss Neuss wird die Landesgartenschau 2026 ausrichten. Das gab NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser am Mittwoch in Düsseldorf bekannt.

Die von Neuss geplanten Vorhaben zur grünen Stadtentwicklung seien beste Voraussetzungen für eine attraktive Landesgartenschau (Laga) in vier Jahren, sagte die Umweltministerin. Bau- und Heimatministerin Ina Scharrenbach gratulierte Neuss per Videobotschaft. „Beglückwünschen muss man aber alle drei Bewerber-Städte. Allein die Tatsache der Bewerbung hat in den jeweiligen Kommunen schon Vieles vor Ort angestoßen“, sagte die CDU-Politikerin.