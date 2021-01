Ansturm bleibt vorerst aus : Lage in Winterregionen von NRW deutlich entspannter

Nach zum Teil chaotischen Zuständen in den Wintersportgebieten in der Eifel sowie dem Sauer- und dem Bergischen Land zum Jahreswechsel blieb am Wochenende ein großer Ansturm vorerst aus. Foto: dpa/Marcel Kusch

Euskirchen/Winterberg Der Ansturm auf die nordrhein-westfälischen Wintersportgebiete hat am Sonntag deutlich nachgelassen.

Trotz weitgehender Entspannung in den Schneeregionen von NRW hat es am Sonntag auf einzelnen Parkplätzen in der Eifel starken Andrang gegeben. Polizei und Ordnungsamt waren am Michelsberg im Einsatz, wohin viele Menschen zum Rodeln in die verschneite Landschaft gekommen waren. Augenzeugen sprachen von überfüllten Parkplätzen auch nahe des Radioteleskops Effelsberg. Ebenso hätten etliche Besucher in Blankenheim winterliche Verhältnisse genießen wollen, hieß es.