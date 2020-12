Ordnungshüter zufrieden : Lage in NRW-Innenstädten am Samstag ruhig

Lage in NRW-Innenstädten am Samstag ruhig

Köln/Düsseldorf Der erwartete Ansturm beim Weihnachtsgeschäft mit Abstands- und Maskenverstößen in NRW-Innenstädten am Samstag ist bislang vielerorts ausgeblieben.

In Köln gebe es noch keine besonderen Vorkommnisse, sagte eine Sprecherin der Stadt am frühen Nachmittag. Das Ordnungsamt sei mit verstärkten Kräften im Einsatz, um die Corona-Verordnungen zu kontrollieren und gegebenenfalls mit Unterstützung der Polizei Sanktionen sowie Sperrungen durchzuführen. „Momentan ist noch alles handelbar und unproblematisch“, ergänzte ein Sprecher der Polizei. Die Innenstadt sei zwar voll, Auffälligkeiten gebe es jedoch nicht.

Auch in Düsseldorf war zunächst alles ruhig. Derzeit sei das Ordnungsamt allein im Einsatz, da die Menschen sich an die Regeln hielten, berichtete ein Sprecher. Ab dem Nachmittag würden dann Kräfte der Polizei unterstützend eingreifen - bisher sei das nicht nötig gewesen. In Münster seien ebenfalls Beamte unterwegs, Einsätze habe es aber bislang nicht gegeben, so ein Polizeisprecher. Die Innenstadt sei auch wegen des schlechten Wetters nur mäßig besucht.