Erneute Amtsaufgabe : Kutschaty kündigt auch Rückzug als SPD-Fraktionschef in NRW an

Kutschaty kündigt auch Rückzug als SPD-Fraktionschef in NRW an

Düsseldorf Die nordrhein-westfälische SPD ist in eine Führungskrise gestürzt. Die Ära von Thomas Kutschaty ist gut zehn Monate nach dem Desaster bei der Landtagswahl beendet. Kutschaty macht auch als SPD-Fraktionschef Platz für einen Neuanfang.

Nach seinem Rücktritt als nordrhein-westfälischer SPD-Landesparteichef will Thomas Kutschaty sich auch von der Spitze der Landtagsfraktion zurückziehen. Er werde das Amt des SPD-Fraktionschefs zur Verfügung stellen, kündigte der 54-Jährige am Dienstag in Düsseldorf an. Der Fraktionsvorstand habe ihn gebeten, den gemeinsamen Prozess für eine Neuwahl mitzugestalten, sagte Kutschaty. Der Bitte komme er nach. In den nächsten Tagen werde der Termin für die Neuwahl der Fraktionsspitze erörtert.