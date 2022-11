Baustelle auf der A4 : Kurzfristiger Engpass zwischen Aachen-Laurensberg und Kreuz Aachen

Wo was repariert werden muss, entstehen in aller Regel Staus. Foto: dpa/Martin Schutt

Aachen In Fahrtrichtung Köln muss am Donnerstagmorgen die Fahrbahn repariert werden. Deshalb steht nur eine Fahrbahn zur Verfügung.

Wie die Autobahn GmbH am frühen Donnerstagmorgen mitteilte, stehen den Verkehrsteilnehmern am Donnerstag von 9 bis voraussichtlich 16 Uhr auf der A4 in Fahrtrichtung Köln zwischen der Anschlussstelle Aachen-Laurensberg und dem Autobahnkreuz Aachen nur eine von zwei Fahrspuren zur Verfügung.