Ministerpräsident entschuldigt sich : Kritik an Laschet wegen Lachens während Steinmeier-Rede im Flutgebiet

Kritik an Laschet wegen Lachens während Steinmeier-Rede im Flutgebiet

Erftstadt/Aachen Ein Besuch im Hochwassergebiet hat für den Unionskanzlerkandidaten ein Nachspiel: Wegen seines Verhaltens während eines Auftritts des Bundespräsidenten muss er ordentlich Kritik einstecken. Der CDU-Politiker äußert sein Bedauern.

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat sich für den Eindruck entschuldigt, den sein Lachen während einer Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Hochwassergebiet erweckt hatte. Er bedauere den Eindruck, der durch eine Gesprächssituation entstanden sei. „Dies war unpassend und es tut mir leid“, schrieb der nordrhein-westfälische Ministerpräsident am Samstagabend auf Twitter. „Uns liegt das Schicksal der Betroffenen am Herzen, von dem wir in vielen Gesprächen gehört haben.“