Vor dem Schulstart in NRW : Kritik an Abkehr von Inzidenzwerten

Kritik an Abkehr von Inzidenzwerten

Vor dem Schulstart in NRW

Gut vorbereitet? Rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler starten Mitte der Woche in NRW trotz Corona-Pandemie grundsätzlich im Präsenzunterricht ins neue Schuljahr. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Düsseldorf Vor dem Start ins neue Schuljahr in NRW hat die Lehrergewerkschaft GEW die Abkehr der Landesregierung von den Inzidenzwerten kritisiert. „Lüften und Frieren“ könne nicht die Lösung sein.

„Das Schulministerium hat nicht die medizinische Expertise, um die RKI-Empfehlungen zu ignorieren und die Inzidenzwerte zu missachten“, sagte die GEW-Landesvorsitzende Ayla Çelik am Montag in Düsseldorf. Den Präsenzunterricht losgelöst von der Inzidenz umzusetzen sei waghalsig. „Augen zu und durch“ sei als Motto nicht geeignet.

„Lüften und Frieren können nicht die Lösung sein“, sagte Çelik. Die Ankündigung von NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP), bei einem Corona-Fall nur noch die unmittelbaren Sitznachbarn in Quarantäne zu schicken, stieß bei der GEW ebenfalls auf Ablehnung: „Die Quarantäne an der Sitzordnung fest zu machen ist realitätsfremd. Kinder sind agil“, sagte Çelik. Sie sprach sich für ein Fortführen der Regelungen des vergangenen Herbstes aus.

Die Corona-Pandemie habe die soziale Ungleichheit in den Schulen verschärft. „Wir sind nicht da, wo wir sein könnten“, sagte sie und sprach sich erneut für den flächendeckenden Einsatz von Luftfiltern aus. Die Sicherheit in den Schulen dürfe nicht vom Geldbeutel der Kommunen abhängen.

Der Sanierungsstau für die Schulgebäude Nordrhein-Westfalens betrage zehn Milliarden Euro. In vielen Klassenräumen in NRW reagiere immer noch der Overhead-Projektor. „Ich kann Eltern nicht erklären, warum in einer Pandemie ein funktionierendes Waschbecken im Gebäude schon fast Luxus ist“, sagte Çelik.