Kostenpflichtiger Inhalt: Dubiose Drogenpakete in der Region : Kripo nimmt mutmaßliche Dealer auf frischer Tat fest

Deklariert als Hundefutter, tatsächlich aber 4,5 Kilogramm Amphetamin: Dieses Drogenpaket landete bei einem völlig ahnungslosen Mann aus Alsdorf. Solche Fälle hatten sich in der Region gehäuft. Jetzt wurden zwei verdächtige Niederländer in Alsdorf festgenommen. Foto: Polizei Aachen Foto: Poilzei/Polizei

Aachen/Alsdorf Die Fälle hatten sich in den vergangenen Monaten gehäuft: Immer wieder erhielten völlig unbescholtene Bürger Pakete, die mit Drogen gefüllt waren. Die Dealer hatten sie nicht als Adressaten, sondern als Absender angegeben. War ein Paket nicht zustellbar, ging es an die Ahnungslosen zurück. Jetzt hat die Polizei zwei Männer in diesem Zusammenhang festgenommen.