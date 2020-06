Nach Brand im Affenhaus : Krefelder Zoo plant Affenhaltung mit mehr Fläche

Krefeld Die Schockstarre ist vorbei: Nach dem Brand im Krefelder Affenhaus plant der Zoo für die Zukunft. Gorillas, Schimpansen und Orang-Utans sollen demnach mehr Platz bekommen. Die Spenden dafür fließen weiter.

Nach dem verheerenden Brand im Affenhaus in der Nacht zu Neujahr will der Krefelder Zoo Menschenaffen auf deutlich größerer Fläche halten. Für das vorgesehene Artenschutzzentrum Affenpark solle der Tierpark um eine Fläche von 4000 Quadratmetern vergrößert werden, sagte Oberbürgermeister Frank Meyer (SPD) am Donnerstag in Krefeld.