95 Patienten müssen umziehen : Krankenhaus wird für Bombenentschärfung evakuiert

Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe muss unter anderem das Krankenhaus in Köln-Porz evakuiert werden. Außerdem müssen mehr als 3000 Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Köln In Köln wird am Mittwoch eine Bombe entschärft. Dafür müssen auch alle Patienten eines Krankenhauses verlegt werden.

In Köln ist am Mittwoch ein ganzes Krankenhaus vor einer Bombenentschärfung evakuiert worden. Die Patienten wurden in umliegende Krankenhäuser verteilt. Auch ein Seniorenheim sei geräumt worden, teilte die Stadt mit.