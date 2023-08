Söder, Wüst und Co. : Kostspielige Imagepflege in der Politik

Der Mann für werbewirksame Bilder: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) zeigt bei der Cranger Kirmes „Volksnähe“. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Düsseldorf Besonders vor Wahlen lassen sich Amtsträger gern aufwendig ins rechte Licht rücken. Dass Repräsentanten in der Öffentlichkeit eine gute Figur machen, erwarten die Wähler wohl auch. Doch es ist immer eine Frage des Maßes.

Der römische Kaiser Augustus, der um Christi Geburt herum regierte, hatte ein ausgeprägtes Gespür für Selbstdarstellung. Um seiner Macht zum Durchbruch zu verhelfen, ließ er an allen Orten seines Reiches Standbilder von sich aufstellen. Sie zeigten ihn als ewig jungen und energischen Herrscher mit Brustpanzer und erhobenem Arm. Die PR-Aktion hatte Erfolg: Die römische Staatsidee lebte fast 2000 Jahre fort bis auf unsere heutigen Tage.

Ganz so lange wird der Freistaat Bayern wohl nicht existieren, obwohl er auch schon eine beachtliche Geschichte hinter sich hat. Gleichwohl scheint derzeit vor allem der aktuelle Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Römer nachahmen zu wollen. Überall im Land zeigt sich der rastlose Politiker und lässt von allen Terminen kräftig Fotos verbreiten. Gut, im Oktober ist Landtagswahl in Bayern. Da sind Selbstdarstellung und „schöne Bilder“ gefragt. Aber schon jetzt hat der Amtsinhaber in puncto Reisen und Ausgaben für freie Fotografen alle seine Vorgänger in den Schatten gestellt.

Und die große Söder-Show läuft nicht erst seit ein paar Monaten – seit der Wahlkampftermin in Sichtweite kommt. Fast 180.000 Euro gab seine Staatskanzlei auch im vergangenen (wahlfreien) Jahr für inszenierte Bilder aus, wie eine Antwort des bayerischen Landtags auf eine Anfrage der SPD-Fraktion ergab.

Horst Seehofer, der vor ihm den Posten einnahm, hatte in seinem letzten Amtsjahr 2017 lediglich 10.891,47 Euro für die Selbstdarstellung aufgewendet. Der Christsoziale Söder sieht darin kein Problem. Es sei ihm „persönlich extrem wichtig, dass die Menschen spüren, dass Politik eben nicht nur etwas Abgehobenes, sondern präsent ist“.

Mit seinem Hang zur aufwendigen Repräsentation steht der bayerische Landesvater nicht allein da. Die SPD-Fraktion im NRW-Landtag rechnete Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) akribisch vor, dass seine Staatskanzlei vom 15. Mai bis Ende 2022 insgesamt 42.901,99 Euro für die fotografische Begleitung seiner Termine und das Streamen der Auftritte bezahlte. Auf das ganze Jahr gerechnet sollen es an die 100.000 Euro sein.

Wie sein Kollege in München betreibt Wüst eine ausgeklügelte Imagepflege. Mal zeigt er sich als moderner Familienvater, der den Kinderwagen schiebt, mal als fürsorglicher Ministerpräsident, der sich bei den Flutopfern nach dem Stand der Aufbauarbeiten erkundigt. Oder er unterstreicht staatsmännisch die Notwendigkeit einer großen Rüstungsproduktion am Niederrhein, die der Düsseldorfer Konzern Rheinmetall aufbaut. Die Bilder entstehen da fast von allein, wenn man ein bisschen mit Staatsgeldern nachhilft.

Eine wahre Meisterschaft bei Outfit und Erscheinung hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) entwickelt. War sie noch vor einem Jahrzehnt der Inbegriff einer tüchtigen, aber eher langweiligen Fachpolitikerin, so hat sie sich als Vorsitzende der Grünen und später als Chefin im Auswärtigen Amt völlig neu erfunden. Ihre optische Erscheinung ist bis ins Detail konzipiert. Nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung hat die Ministerin im Auswärtigen Amt dafür eigens eine Visagistin für monatlich pauschal 7500 Euro engagiert.

Aktuelle Beispiele Inszenierungen der Mächtigen Flutkatastrophe Die große Flutkatastrophe im Westen Deutschlands im Jahr 2021 rief sofort die Politiker auf den Plan. Als Krisenmanager wollten sich viele vor Ort präsentieren. Vorbild ist immer noch der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt, der als Hamburger Innensenator in der Flutkatastrophe 1962 die Rettungsarbeiten leitete. Weil an Ahr und Erft 2021 das Versagen der Behörden und Ministerien offenkundig war, wurden Besuche von Top-Politikern mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Ukraine-Krieg Der Kiewer Präsident Wolodymyr Selenskyj wuchs in die Rolle des obersten Verteidigers seines Landes schnell hinein. Er zeigt sich immer in einem militärischen Outfit und unterstreicht damit, dass er voll im Kriegsgeschehen steckt. Symbolpolitik Während der Corona-Pandemie oder in Fragen der Klimapolitik betreiben Politiker gerne Symbolpolitik. Die zeigt sich etwa darin, dass die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel fernsehwirksam nach Grönland reiste und dort die schmelzenden Gletscher inspizierte. In der Corona-Zeit impfte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), von Beruf Arzt, selbst Menschen.

Dass Männer und Frauen einander bei der Imagepflege inzwischen in nichts nachstehen, zeigt Kollege Robert Habeck. Dessen Etat für die Fotos betrug 2022 rund 350.000 Euro. Der nachdenkliche Bundeswirtschaftsminister, der das Publikum an seinem inneren Ringen zwischen Überzeugungen und notwendigen Übeln teilnehmen lässt, hat eben seinen Preis.

Der römische Kaiser hätte wohl seine Freude an den deutschen Nachahmerinnen und Nachahmern in Sachen Imagepflege und Machtdemonstration. Die Bürgerinnen und Bürger, deren Mehrheitswillen die Amtsinhaber ausführen sollen, vermutlich eher weniger. Das ist nicht ganz fair. Denn auch die Wähler in einer Demokratie erwarten, dass ihre Repräsentanten in der Öffentlichkeit eine gute Figur machen und sich in Kleidung und Aussehen der Würde ihres Amtes anpassen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Schließlich ist der äußere Eindruck nicht unmaßgeblich für die Einschätzung eines Politikers oder einer Politikerin.

Doch es ist auch eine Frage des Maßes. Nur Wohlfühl-Termine mit großem Aufwand wahrzunehmen und die „schönen Bilder“ zu transportieren, bestätigt das Vorurteil der reinen Inszenierung ohne Substanz. Und wenn dafür noch der Steuerzahler aufkommt, ist das doppelt ärgerlich. Ein Amtsträger muss durch seine tatsächliche Arbeit, seinen Kampf um eine gute Lösung und die Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner überzeugen. Dank Medien, Fernsehen und sozialen Netzwerken ist das so transparent und nachvollziehbar wie nie zuvor. Natürlich ist auch da viel Inszenierung möglich, aber auf Dauer lässt sich ein halbwegs kundiges Publikum nicht hinters Licht führen.