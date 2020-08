Bis zu den Herbstferien : Kostenlose Corona-Tests für Kita-Personal starten ab Montag

Reiserückkehrer und das Personal in den Kitas und Schulen können sich kostenlos auf das Coronavirus testen lassen (Symbolbild). Foto: dpa/Sven Hoppe

Wuppertal/Düsseldorf In dieser Woche starten die Tests für Personal in den Kitas und Schulen, auch Reiserückkehrer aus Risikogebieten werden zum kostenfreien Test gebeten. Für Pflegende gibt es Reihentests bislang nur im Einzelfall. Die Branche ärgert das.

Erzieherinnen und Tagesmütter haben ab Montag die Möglichkeit, sich vorsorglich und kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen. In der Woche darauf starten die Testmöglichkeiten für Schulbeschäftigte. Zunächst bis zu den Herbstferien kann das Personal in Kitas und Schulen dann im Wechsel alle zwei Wochen einen Abstrich machen lassen. Die Kosten übernimmt das Land - und sorgt damit für Kopfschütteln in der Pflegebranche. Dort wird angesichts der Ausweitung der Testmöglichkeiten die schon lange geäußerte Forderung nach kostenfreien oder auch verpflichtenden Reihentestungen laut.