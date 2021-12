Corona-Pandemie : Kostenlose Bürgertests Ende November fast verdoppelt

Düsseldorf Ungeimpfte müssen in immer mehr Fällen einen aktuellen Testnachweis besitzen. Aber auch für Geimpfte oder Genesene ist unter Umständen ein Test wichtig. Das hat Folgen auf die Nachfrage.

Die Nachfrage nach kostenlosen Bürgertests hat sich in Nordrhein-Westfalen Ende November fast verdoppelt. Ein neuer Höchststand ist mit den umfangreichen 3G-Auflagen (geimpft, genesen, getestet), die am Arbeitsplatz und bei Fahrten mit Bus und Bahn seit dem 24. November bundesweit gelten, im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen aber nicht abzulesen. Allerdings fließen in die Statistik der Bürgertests nicht aus allen Bereichen Zahlen ein.

Nach Daten des NRW-Gesundheitsministeriums kletterte die Zahl der kostenlosen Bürgertests von 305.455 am 22. November auf 586.058 am 30. November stetig an. Das ist ein Plus von rund 92 Prozent. Das Ministerium betont, nicht-immunisierte Arbeitnehmer könnten nicht nur über die Bürgertestung, sondern auch über Testungen im Unternehmen den 3G-Nachweis erbringen. Die sogenannten Beschäftigtentestungen seien in diesen Zahlen nicht enthalten, sagte eine Sprecherin.