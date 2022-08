Disziplinarverfahren gegen Polizisten : Konsequenzen nach Schuss bei Schülerbesuch

Blankenheim Ein Polizist präsentiert beim Besuch von Grundschülern eine Dienstwaffe, dabei löst sich unbeabsichtigt ein Schuss. Die Polizei hat nun neue Details zum Ablauf und den Konsequenzen veröffentlicht.

Ein Polizist präsentiert beim Besuch von Grundschülern eine Dienstwaffe, dabei löst sich unbeabsichtigt ein Schuss. Die Polizei hat nun neue Details zum Ablauf und den Konsequenzen veröffentlicht. Demnach habe sich das Geschehen wie folgt abgespielt: Die Grundschüler wurden klassenweise von der Bürgermeisterin und der jeweiligen Klassenlehrerin durch das Rathaus geführt. Im Rahmen der Führung wurden auch die Büroräume des Polizei-Bezirksdienstes in Blankenheim aufgesucht. Der vor Ort anwesende Polizist führte eine der drei Gruppen durch die Räumlichkeiten. Im Detail handelt es sich um einen Schreibraum und einen kleinen Nebenraum, in dem sich unter anderem ein alarmgesicherter Tresor zur Lagerung der Dienstwaffen befindet. Im Rahmen der Führung entnahm der Polizeibeamte die Dienstwaffe aus dem Tresor, um diese den anwesenden Kindern zu zeigen – dabei löste sich ein Schuss. Die Mündung der Waffe zeigte zum Zeitpunkt der Schussabgabe nicht in die Richtung der Schüler- beziehungsweise. der Besuchergruppe, stellt die Polizei am Mittwoch klar. Erkenntnisse zu verletzten Schülern oder Personen liegen zum derzeitigen Zeitpunkt weiterhin nicht vor. Nach Bewertung der Lage kommt die zuständige Staatsanwaltschaft Aachen zum jetzigen Zeitpunkt zum Entschluss, dass ein strafrechtlicher Sachverhalt nicht vorliegt. Der Vorfall lässt jedoch augenscheinlich die Verletzung von dienstlichen Vorschriften und Pflichten erwarten, sodass ein Disziplinarverfahren gegen den betroffenen Polizisten eingeleitet wurde. Daneben werden innerdienstliche Abläufe betrachtet, insbesondere hinsichtlich des Besuchs von Polizeidienststellen und des Umgangs mit Schusswaffen, heißt es in der Mitteilung der Polizei Euskirchen weiter. Diese stehe weiterhin im engen Austausch mit allen Beteiligten. Eingesetzt sind Mitarbeitende des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz. Den Kindern, den Lehrkräften sowie auch dem Polizeibeamten werden weiterhin Betreuungsangebote unterbreitet. Die Ermittlungen der Euskirchener Kriminalpolizei zum genauen Ablauf dauern an. (red)