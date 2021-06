Impfstoff-Mangel auch in NRW : Kommunen wollen Impfzentren behalten

Bleiben die Impfzentren erhalten? Foto: dpa/Marijan Murat

Düsseldorf NRW muss entscheiden, wie es in der 53 Impfzentren weitergeht. Landkreistag und Düsseldorf können sich eine Fortsetzung vorstellen. In den Praxen kommt weiter nur wenig Impfstoff an. In der letzten Juni-Woche gibt es kein Johnson&Johnson mehr.