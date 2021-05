Gesundheitsminister Laumann : Kommunen mit Inzidenzen unter 100 können Außen-Gastro öffnen

In Kommunen mit einer stabilen Inzidenz unter 100 könnten die Stühle bald schon wieder rausgestellt werden. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Kreise mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 können nach Angaben von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) die Außen-Gastronomie schon jetzt öffnen.

„Einzelne Kommunen, die unter 100 sind, können die Kommunen über Kommunalverfügung Öffnungen machen“, sagte Laumann am Mittwoch in Düsseldorf auf die Frage nach Öffnungen im Gastgewerbe.

So sähen es die bisherigen Regelungen in Nordrhein-Westfalen vor. Die Landesregierung werde aber noch entscheiden, welche Regelungen landesweit ab dem 15. Mai in Kommunen unter einer Inzidenz von 100 gelten sollen.