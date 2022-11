Landgericht Aachen : Kokainhandel: Wie es im Prozess gegen Reality-Darsteller weitergeht

Der Angeklagte Jürgen Albers (60, M), bekannt als Mallorca-Auswanderer in der Fernsehsendung „Goodbye Deutschland“, beim Prozessauftakt in Aachen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Aachen Weil er gesundheitlich schwer angeschlagen ist, wird der Prozess gegen Jürgen Albers nur an zwei Terminen in der Woche fortgesetzt. Er soll Drahtzieher einer Bande von Drogenschmugglern gewesen sein.

Das Verfahren gegen Albers am Landgericht Aachen finde nun noch an zwei Terminen pro Woche statt, sagte ein Sprecher des Gerichts am Montag. Der Prozess gegen die übrigen Angeklagten – zwei Frauen und zwei Männer – werde an deutlich mehr Tagen fortgesetzt.