„Hambi“-Aktivisten besetzten Datteln 4 : Das neue Feindbild der Kohle-Gegner

Vom Hambacher Forst nach Datteln gezogen: Aktivisten stehen vor dem Steinkohlekraftwerk. Einige von ihnen dringen am Sonntag auf das Gelände ein. Foto: dpa/Caroline Seidel

Datteln/Kerpen Erst „Hambi“, jetzt Datteln 4: Nach der verkündeten Rettung hat der Hambacher Forst für Klima-Aktivisten an Zugkraft verloren. Sie markieren ein neues Symbol für ihren Kampf gegen die Kohle. Am Sonntag haben Aktivisten einen Förderbagger auf dem Gelände des neuen Steinkohlekraftwerks im Ruhrgebiet besetzt.

Die Besetzung von Datteln 4 ist eine Kampfansage: Umweltaktivisten dringen am Sonntag im Morgengrauen auf das Gelände des umstrittenen neuen Steinkohlekraftwerks im Ruhrgebiet vor. Mehr als 100 Menschen entrollen Transparente auf zwei Verladeanlagen: „Exit Coal. Enter Future“ - etwa: raus aus der Kohle, rein in die Zukunft. Zeitweise kreist ein Polizeihubschrauber in der Luft, Mannschaftswagen mit Beamten fahren auf das Gelände.