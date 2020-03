59 Menschen genesen : Können gesunde Corona-Patienten sich erneut infizieren?

Aachen/Berlin In Japan sollen einige genesene Infizierte wieder krank geworden sein. Nun werden in der Region, besonders im Kreis Heinsberg, die ersten Menschen wieder gesund. Gibt es eine Gefahr der Wiederinfizierung?

Nach Berichten über Neuinfizierungen in Japan, denenzufolge genesene Coronavirus-Patienten erneut positiv getestet wurden, stellt sich die Frage, ob es auch in Deutschland zu solchen Fällen kommt. Das Robert-Koch-Institut (RKI) erklärte am Montag auf Anfrage unserer Zeitung, dass es einen solchen Fall in Deutschland bislang nicht gegeben habe.