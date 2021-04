Kostenpflichtiger Inhalt: Zu wenige Schnelltests : Können die Schulen nach Ostern öffnen?

Gibt es am Montag ausreichend Corona-Tests an den Schulen? Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf/Aachen Zu wenige Corona-Schnelltests, die auch noch verspätet an den Schulen in NRW ankommen. Es ist völlig unklar, wie der Unterricht ab Montag weitergeht. Die Schulministerin bespricht sich am Mittwochabend mit den Verbänden. Die Gewerkschaft fordert mindestens eine Woche reinen Distanzunterricht.