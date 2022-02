Verweis auf Karneval : Köln stellt erneut Eilantrag für mehr Zuschauer

Köln Weil die Stadt Köln Karnevalsfeiern unter bestimmten Auflagen erlaubt hat, möchte der Fußball-Bundesligist 1. FC Köln nun erneut einen Eilantrag stellen für mehr Zuschauer im Stadion.

Nach der Erlaubnis der Stadt Köln für Karnevalsfeiern unter Auflagen hat Fußball-Bundesligist 1. FC Köln angekündigt, beim Oberverwaltungsgericht Münster erneut einen Antrag auf ein Eilverfahren für mehr Zuschauer im Stadion zu stellen. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Nach Angabe des OVG lag am Mittag allerdings noch nichts vor. „Die Rechtsanwälte hatten telefonisch angekündigt, den Antrag Freitag nach Dienstschluss übersenden zu wollen“, sagte Sprecherin Gudrun Dahme der dpa.

Die Kölner hatten in der Vorwoche wie Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld einen Antrag gegen die da noch gültige Regel von 750 Zuschauern gestellt, nach der Erhöhung des Landes auf 10.000 zugelassene Besucher hatten die Clubs die Einsprüche aber zurückgezogen. Am Mittwoch erklärte die Stadt Köln, an Karneval eine sogenannte „Brauchtumszone“ auszuweisen, in denen geimpfte Narren mit einem zusätzlichen Test oder einer Booster-Impfung feiern dürfen.