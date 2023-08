Erfrischungstour : Radeln rund um Köln-Mülheim

Die größte romanische Kirche des rechtsrheinischen Kölns: Die Basilika St. Nikolaus in Dünnwald. Foto: Norbert Schmidt

Köln Rheinufer, Kiesgruben, Moore und ein Bach mit einst vielen Mühlen sind in Köln auf einer Radtour zu entdecken.

Auf der folgenden Rundtour geht es auf größtenteils autoarmen Wegen durch die nördlichen Stadtteile von Köln-Mülheim. Dabei streifen wir kurz Leverkusen und machen einen kleinen Abstecher in das benachbarte Bergisch Gladbach. Unsere Tour startet am Bahnhof Köln-Mülheim.

Vom Vorplatz aus orientieren wir uns links, überqueren die Frankfurter Straße und biegen am Wegende rechts ein. Wir folgen der Radwegweisung in Richtung Wiener Platz (Knoten-Nr. 37); wer mit dem Auto oder mit der Stadtbahn anreist, beginnt hier die Rundtour, zunächst einmal rechtsdiagonal über den Platz, dann das Rad durch die Unterführung schiebend und anschließend geradeaus über die Buchheimer Straße bis zum Rheinufer. Hier, im historischen Mülheim, schweift unser Blick von der früheren Festungsmauer.

Die Rundtour ist 31 Kilometer lang. Die GPS-Daten zur Tour gibt es auf: www.droste-verlag.de.

Links von uns liegt Mülheims älteste Kirche, die Schifferkirche St. Clemens. Sie ist Mittelpunkt der alljährlich stattfindenden und weit über Köln hinaus bekannten Mülheimer Schiffsprozession zu Fronleichnam. Weiter stromabwärts und vorbei an der Villa Krahnenburg passieren wir kurz danach die ehemalige Schlackenbergwerft.

Sittiche und Skulpturen, See und Waldbad

An einer Weggabelung verlassen wir über eine kurze Rampenauffahrt den Leinpfad und gelangen in den Ortsteil Stammheim. Der Legende nach wurde hier vor langer Zeit in Höhe der Kirche ein Mariengnadenbild angeschwemmt. Seit dem 17. Jahrhundert ist Stammheim Marienwallfahrtsort. Der hinter der Kirche liegende Schlosspark mit seinen schönen alten Baumbeständen lädt zu einer kurzen Rast ein. Im vom Landschaftsarchitekten Maximilian von Weyhe entworfenen Park befand sich eine der bedeutendsten barocken Schlossanlagen im Rheinland, diese wurde jedoch 1944 zerstört. Als ihre neue Heimat „entdeckt“ hat den Schlosspark neben den Grünen Halsbandsittichen die seit vielen Jahren etablierte Kunst- und Skulpturenausstellung „Rheinblicke – Einblicke“.

An der Strunde. Foto: Norbert-Schmidt

Weiter in Fahrtrichtung geht es vorbei am Großklärwerk Stammheim, einem der bundesweit größten und modernsten Klärwerke. Auf dem Weg passieren wir ein weiteres Zeugnis der Vergangenheit: Der Optische Telegraf (1) war von 1832 bis 1848 in Betrieb und diente zur Übermittlung militärischer Nachrichten. Durch entsprechende Ausrichtung der Mastenstellung wurden Nachrichten an benachbarte Stationen weitergegeben. Zwischen Berlin und Koblenz gab es 61 solcher Stationen.

In Höhe der Bushaltestelle am Ortsbeginn biegen wir links ein, am Wegende halten wir uns rechts. Nach Passieren des früheren Bauern- und Fischerdorfes Flittard geht es rechts und den rot-weißen Wegweisern folgend, später in Höhe Aldi links abbiegend, entlang eines breiten Radweges in Richtung Leverkusen. Der südliche Teil des heutigen Chemparks liegt noch auf Kölner Stadtgebiet.

Info 31 Kilometer, 106 Höhenmeter, drei Stunden Die Rundtour ist dem Buch „Radeln für die Seele – Rund um Köln“ entnommen. Insgesamt flache Strecke, einige Abschnitte auf unbefestigten Wegen, größtenteils autofreie oder autoarme Wegführung. Ein geländetaugliches Fahrrad wird empfohlen. Nur auf wenigen Abschnitten mit Fahrradwegweisern der landesweiten Radwegweisung NRW, entlang der Strunde entspricht der Verlauf im Wesentlichen der RegioGrün-Erlebnisroute Strunde. Beste Radtourzeit ist März bis Oktober. Die GPS-Daten zur Tour gibt es auf: www.droste-verlag.de Hin und weg: Auto: Mülheim, Wiener Platz (GPS: 50.96049, 7.00493). ÖPNV: RE 1, RE 5, RB 48, S 6, S 11 bis Köln-Mülheim, Stadtbahn 4, 13, 18 bis Mülheim, Wiener Platz.

Nach Querung der Bundesstraße rechts abbiegend geht es hinter dem Kreisel zunächst auf einem Radweg weiter geradeaus. An der nächsten Gabelung biegen wir links ein. Am Wegende biegen wir in Höhe des Schildermastes scharf rechts ein und fahren vorbei am Flugplatz- und Sportgelände Kurtekotten, bevor es wieder über eine Autobahn hinweg und eine weitere Bahnlinie entlang des Von-Diergardt-Sees geht, der im Sommer zu einer Badepause einlädt. Diesen umrunden wir und fahren, der rot-weißen Wegweisung folgend, durch den Forst nach Dünnwald. Hier am Ende des Holzwegs liegt die größte romanische Kirche des rechtsrheinischen Kölns, die Basilika St. Nikolaus (2).

Die Hofanlage mitsamt dem Klostergebäude befindet sich heute in Privatbesitz. Mit ein wenig Glück kann man sich auf dem Vorhofplatz umsehen und einen Blick auf das ehemalige Kloster werfen.

Hinter dem Klosterhof fahren wir zunächst weiter entlang der Prämonstratenserstraße, vor dem Bahnübergang rechts und dann links und über die Gleise hinweg. An der kommenden Ampel halten wir uns geradeaus, dann halb links über die Leuchterstraße bis in Höhe der Weggabelung an der Bus-Endhaltestelle, bevor es halb rechts über den Peter-Baum-Weg in den Wald geht. Hier liegt das seit 1925 in Eigenregie betriebene Dünnwalder Waldbad, das von einem „Freien Ortskartell“ betrieben und unterhalten wird.

Nebenan befinden sich der Wildpark Dünnwald (3), eine Minigolfanlage, ein Campingplatz sowie der Biergarten Wildwechsel (4). Hier ist an Wochenenden und Feiertagen immer viel los, doch auf einem der zahlreichen Rastplätze oder im Biergarten kann man ein wenig vom Flair der Stadtranderholung genießen. Holzschnitzfiguren entlang des Mutzbaches sowie das Wisentgehege sind die Besonderheiten des Wildparks.

Wir überqueren hinter dem Parkplatz am Freibad den Mutzbach, halten uns links, an der nächsten Gabelung wieder links und am Wegende erneut links. Kurz danach überqueren wir eine Straße und folgen dem Hauptweg weiter zu unserem nächsten Etappenziel. Die nahe gelegene Diepeschrather Mühle liegt bereits auf Bergisch Gladbacher Stadtgebiet. Das dortige Ausflugslokal sowie die angrenzenden Spiel- und Freizeitanlagen bieten sich für eine längere Rast an.

Essen und entspannen

Die folgende Etappe führt nun über Bergisch Gladbacher Stadtgebiet, zunächst durch das Erholungsgebiet rund um die Diepeschrather Mühle. In Höhe der Haupteinfahrt zum Erholungsgebiet geht es rechts in den Wald, an der Schutzhütte links und später wieder rechts. Am Wegende halten wir uns zunächst halb links und dann weiter geradeaus durch die Heinrich-Strünker-Straße. Die Paffrather Straße müssen wir vorsichtig halb rechts überqueren und in Höhe des Hinweises „Privatgrundstück“ einfahren.

Zunächst geht es links versetzt weiter, dann geradeaus durch den Katharinenkammerweg und dort halb rechts durch die Sperrpfosten weiter durch den Wald. Hier weisen uns Infotafeln auf das Hochmoorgebiet Thielenbruch hin.

Später verlassen wir den Waldweg und fahren rechts über den Duckterather Weg weiter geradeaus, bis wir rechts in die Schlodderdicher Straße einbiegen. Dort fahren wir in Höhe der Gemeinnützigen Werkstätten rechts auf den Waldweg. Nun sind wir erneut im Thielenbruch. An der ersten Kreuzung biegen wir links ein und folgen dem Verlauf des Strunder Bachs im Rechtsbogen bis zur Brücke. Auf diese biegen wir scharf links ein. Wir passieren die Stadtgrenze zu Köln in Höhe der einstigen Strunder Mühle und biegen am Wegende rechts in die Gierather Straße ein.

Anschließend informieren wir uns an den zahlreichen Infotafeln entlang der Themenroute „Strunde“ über Lage und Bedeutung der einzelnen Mühlen und Höfe. Zunächst müssen wir die Ortsdurchfahrt des historischen Ortsteils Thurn-Strunden passieren. Hierbei lohnt für den großen Hunger eine Einkehr auf der Außenterrasse in Nikos Ouzeria (5) mit griechischer Küche. Im Rechtsknick der Straße fahren wir geradeaus weiter über die Hardt­hofstraße und verlassen diese am Ortsende in einem scharfen Rechtsknick. Nun radeln wir vorbei an Pferdekoppeln bis zum Reitstall im Thurner Hof (6) mit seinem hochgezogenen Satteldach. Die Ursprünge dieses Hofes liegen im zwölften Jahrhundert, das Herrenhaus in seiner heutigen Form stammt aus dem 16. Jahrhundert.

Nach einem kurzen Links-rechts-Versatz geht es durch ein Sportgelände hindurch, hinter dem Bistro Terrasse (7) mit kleiner Speisekarte, dafür mit Blick auf die Sportanlagen, halten wir uns halb rechts, überqueren den Grafenmühlenweg und fahren weiter durch den Grünzug, bis es in Höhe des Hauses Iddelsfeld links versetzt weitergeht.

Norbert Schmidt : „Radeln für die Seele – Rund um Köln“, Droste, 192 Seiten, 18 Euro.

Am Wegende in Höhe des Krankenhauses fahren wir rechts, dann links und weiter durch Schweinheim. Eine mittlerweile stillgelegte Baumwollbleicherei mit markantem Schornstein dokumentiert die Bedeutung der Strunde als Energielieferant für die zahlreichen Mühlen.

In Höhe einer alten Schule passieren wir Haus Isenburg (8), eine mittelalterliche (1364) Ritterburg, in der später auch frühere Kölner Oberbürgermeister und Stadtadelige wohnten. Im Originalzustand erhalten sind die jahrhundertealten Bäume, der Wassergraben sowie die Brückenbauwerke. Auffallend ist die geschieferte, birnenförmige Dachhaube des Wehrturms.

Die Strunde macht hinter der Isenburg einen Knick südwestwärts. Wir halten uns entlang der ausgeschilderten Fahrradwegweisung und gelangen über die Wichheimer Straße, dann links des Strunder Baches und entlang der Lärmschutzwand der Autobahn zu unserem nächsten Etappenziel, dem Kreuzwasser (9). Dieses historische Bauwerk wurde damals errichtet, damit die schnell fließende Strunde den träge dahinfließenden Flehbach überqueren konnte. Eine Hinweistafel erläutert Interessierten die näheren Details.

Nicht mehr weit bis zum Ziel