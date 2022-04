Wie bei Indiana Jones : Köln baut einzigartiges unterirdisches Museum

In der Kölner Innenstadt entsteht ein Museum unter der Erde - der römische Statthalterpalast von Niedergermanien und das jüdische Viertel aus dem Mittelalter sind ausgegraben worden und werden verbunden. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln In Köln entsteht derzeit ein weltweit einzigartiges Museum unter der Erde: Es geht in die Römerzeit und ins jüdische Mittelalter. Der Abstieg in die Tiefe hat etwas von Indiana Jones – hier allerdings ist alles echt.