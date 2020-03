Zahl der Anzeigen von Bürgern steigt : Knöllchen vom Nachbarn

Der Griff zum Handy, ein Foto aufnehmen und beim Ordnungsamt melden. So schnell kann man sich ein Knöllchen vom Nachbarn einhandeln. Die Zahl der Drittanzeigen ist enorm angestiegen. Foto: dpa/Oliver Berg

Interaktiv Düsseldorf Smartphone zücken, Falschparker dem Ordnungsamt melden: Weil es so einfach geworden ist, steigt die Zahl der sogenannten Drittanzeigen in vielen Großstädten deutlich an. Darin zeigt sich aus Sicht der Ordnungsämter auch der Kampf um Platz in den enger werden Städten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei den Ordnungsämtern vieler NRW-Städte hat die Zahl der Anzeigen von Privatleuten vor allem gegen Falschparker deutlich zugenommen. In einigen nordrhein-westfälischen Großstädten verzeichneten die Behörden einen Anstieg sogenannter Drittanzeigen von 50 bis 60 Prozent, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

Düsseldorfs Ordnungsdezernent Christian Zaum hatte bei einer Ende Januar vorgestellten Bilanz von einem „gewaltigen Anstieg“ gesprochen, den man sehr ernst nehme. So wurden 2019 in der Landeshauptstadt Düsseldorf fast 29.700 Verfahren auf Anzeigen von Bürgern hin eingeleitet (Vorjahr: fast 17.900) – in über der Hälfte der Fälle wegen des Parkens auf Geh- und Radwegen oder im absoluten Halteverbot. „Diese Information aus der Bürgerschaft helfen uns bei der Einsatzplanung unserer Außendienstkräfte“, teilte Zaum weiter mit.

In der Stadt Dortmund hat sich die Zahl der Fremdanzeigen seit 2016 in etwa verfünffacht auf 10.900 im vergangenen Jahr. Essen meldet ebenfalls ein Plus von mehr als 60 Prozent auf 5400 Meldungen von Bürgern – überwiegend von Verkehrsteilnehmern, die sich in ihren Rechten beschnitten fühlten, wenn zum Beispiel Einfahrten oder Radwege zugeparkt seien.

In Zeiten von Smartphones und E-Mail-Verkehr werde es für Menschen immer leichter, Ordnungswidrigkeiten zu melden, heißt es aus den Ordnungsämtern. Im Anstieg zeige sich zudem ein Ringen um Platz im Verkehrsraum, der immer knapper werde.

(dpa)