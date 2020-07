Köln startet Pilotbetrieb : Knöllchen an der Ladenkasse bezahlen

Ein Strafzettel des Ordnungsamtes hängt hinter dem Scheibenwischer an einer Windschutzscheibe. Bürger in Köln können ihre Knöllchen bald einfach an Supermarktkassen begleichen (Archivfoto). Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Ein Knöllchen fürs Falschparken muss zügig beglichen werden. Köln will seinen Parksündern nun die Überweisung des Geldes erleichtern - an der Ladenkasse.

Falschparker in Köln können ihre Knöllchen künftig auch einfach an vielen Ladenkassen im Einzelhandel begleichen. Die Stadt startet dazu ein einjähriges Pilotprojekt, wie die Verwaltung mitteilte. Ziel sei es, „das Bezahlen von Verwarngeldern für Parkverstöße einfacher zu gestalten“. Wer ein Knöllchen kassiert hat, könne es dann einfach zusammen mit seinen anderen Einkäufen bezahlen. Eine gesonderte, etwas umständlichere Überweisung sei nicht mehr notwendig. Wie das System genau funktionieren soll, will die Stadt am Mittwoch (10.00 Uhr) erklären.