FVM-Abstimmung : Knappe Mehrheit für Fortsetzung der Saison

Aachen Das Votum der Clubs fiel denkbar knapp aus: 50,14 Prozent der Vereine im Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) haben sich für eine Fortsetzung der Saison 2019/2020 frühestens ab Herbst dieses Jahres ausgesprochen, 49,86 Prozent stimmten dagegen. Was das knappe Ergebnis für Konsequenzen hat, soll in den nächsten Tagen geklärt werden.

„Wir haben als Verband Position bezogen und für die Fortsetzung der Saison geworben. Wir danken allen Vereinen, dass sie sich so zahlreich an den Konferenzen und an der Umfrage beteiligt haben“, erklärte Neuendorf in einer Pressemitteilung des Verbandes.