Höchste Quote im Kreis Heinsberg : Knapp 43.000 Neubauwohnungen in NRW - höchster Wert seit 2010

Auch in der Region wurden viele Wohnungen gebaut, besonders im Kreis Heinsberg (Symbolbild). Foto: dpa/Sven Hoppe

Interaktiv Düsseldorf/Aachen In Nordrhein-Westfalen sind im vergangen Jahr knapp 43.000 Wohnungen in Neubauten fertiggestellt worden. Das ist ein Plus von 2,8 Prozent im Vergleich zu 2018 und zugleich die höchste Neubauzahl der vergangenen zehn Jahre. Spitzenreiter ist der Kreis Heinsberg.

Das berichtete das Statistische Landesamt am Dienstag. Im Jahr 2010 waren in NRW nur knapp 30.000 Wohnungen fertiggestellt worden. Außerdem entstanden im vergangenen Jahr rund 4800 neue Wohnungen durch Aus- und Umbau in bestehenden Häusern, sowie weitere knapp 1000 Wohnungen in Gebäuden, die vorrangig nicht zum Wohnen genutzt werden.

Beim Wohnungsbau gibt es nach Angaben der Statistiker große regionale Unterschiede. Im Landesdurchschnitt gab es 2019 eine Wohnungsbauquote von 26,1 fertiggestellten Wohnungen je 10.000 Einwohner. Die höchsten Quoten wiesen der Kreis Heinsberg (57,5), Münster (53,4) und der Kreis Euskirchen (50,9) auf. Die niedrigsten Werte ergaben sich für Wuppertal (9,6), Hagen (6,2) und Gelsenkirchen mit 4,6 fertiggestellten Wohnungen je 10.000 Einwohner.

Auch die Städteregion Aachen (29,2) und der Kreis Düren (32,8) lagen noch über dem Landesdurchschnitt. Die Städteregion hat sich jedoch entgegen des Trends im Vergleich zum Jahr 2018 verschlechtert. Damals wurden noch 1738 neue Wohnungen geschaffen, was 31,4 Wohnungen je 10.000 Einwohner bedeutete. Im vergangenen Jahr waren es nur noch 1616 Wohnungen, also 122 weniger. Im Kreis Heinsberg hingegen gab es mit 1462 neugebauten Wohnungen 380 mehr als im Jahr 2018, im Kreis Düren waren es immerhin noch 66 Wohnungen mehr (865 insgesamt).

(dpa/jas)