Düsseldorfer Flughafen : Klimaaktivisten entfachen mit Flughafen-Aktion eine Sicherheitsdebatte

Die Protestaktion beschränkte sich nicht nur auf den Düsseldorfer Flughafen (im Bild). Auch in Hamburg blockierten Aktivisten die Rollbahn. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Nachdem am Donnerstagmorgen eine Gruppe von Klimaaktivisten den Flugverkehr teilweise zum Erliegen brachte, bleibt die Frage nach dem Sicherheitskonzept des Flughafens bestehen. Was Experten und Politiker jetzt fordern.

Nach der Rollfeldblockade durch Aktivisten der „Letzten Generation“ am Donnerstagmorgen am Düsseldorfer Flughafen gibt es Diskussionen über mögliche Sicherheitsprobleme am Airport. So forderte Heiko Teggatz, Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft für den Bereich Bundespolizei/Flughafensicherheit, eine Überarbeitung der Sicherheitskonzepte an den Flughäfen. „Es ist katastrophal für die Luftsicherheit, dass es den Klimaklebern gelungen ist, auf die Startbahn des Düsseldorfer Flughafens zu gelangen. Das hätte nicht passieren dürfen“, sagte Teggatz unserer Redaktion.

Der Flughafenbetreiber sei in der Verantwortung. „In Zeiten wie diesen reicht es nicht aus, Flughäfen mit Zäunen und Stacheldraht zu sichern, auf die man einfach eine Matte legen und dann drüberklettern kann.“ Sowohl am Hamburger als auch am Düsseldorfer Flughafen sei versäumt worden, nach den Attacken der Klimakleber am Airport in Berlin das Sicherheitskonzept zu überarbeiten. „Sicherheit darf nicht länger an Kosten scheitern“, forderte Teggatz.

Mitglieder der Protestgruppe Letzte Generation waren am frühen Donnerstagmorgen auf das Gelände des Düsseldorfer Flughafen eingedrungen und hatten sich auf dem Vorfeld festgeklebt. Einige der Aktivisten seien wegen ähnlicher Aktionen bereits polizeibekannt, hieß es gegenüber unserer Redaktion aus entsprechenden Kreisen. Der Flugbetrieb war teils komplett eingestellt, teils eingeschränkt. Eine ähnliche Aktion gab es auch am Flughafen Hamburg.

Auch die Düsseldorfer SPD-Bundestagsabgeordnete Zanda Martens übte Kritik an der Sicherheitsarchitektur des Airports. Für Martens, die auch Mitglied des Aufsichtsrates des Düsseldorfer Flughafens ist, sei es unklar, wie es nach mehreren Aktionen dieser Art immer noch möglich sei, dass sich Aktivisten den Zutritt zu diesem Sicherheitsbereich am Düsseldorfer Flughafen verschaffen konnten. „Wie kann verhindert werden, dass sich genauso einfach auch Menschen mit ganz anderen Absichten den Zutritt zum Flugfeld verschaffen könnten – sehen sie doch wiederholt, wie einfach das ist? Und das ist ein echtes Sicherheitsrisiko, das vom Flughafen umgehend angegangen werden muss“, sagte Martens.

Kritik kommt auch von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. „Die Personaldecke der privaten Sicherheitsfirma, die das Rollfeld bestreift, ist sehr niedrig. Ich bin mir sicher, dass das nicht passiert wäre, wenn mehr Kräfte da gewesen wären“, sagt Verdisekretär Bill unsere Redaktion.

Seitens des Flughafens heißt es, es seien keine Sicherheitslücken durch die Aktion gekommen. „Unsere Prozesse und Alarmsysteme haben gut funktioniert, die Sicherheit des Flugbetriebs war zu jeder Zeit gewährleistet“, sagte Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung des Düsseldorfer Flughafens. Gemeinsam mit den beteiligten Behörden sei es gelungen, die Auswirkungen für die Passagiere gering zu halten. Der Airport schütze auf Basis seines „regelmäßig aktualisierten Sicherheitskonzeptes durch die Kombination von personellen, physischen und technischen Sicherheitsmaßnahmen das Flughafengelände auf bestmöglich Weise.“ Die heutigen Vorfälle würden gemeinsam mit den Behörden analysiert und gewonnene Erkenntnisse in das Sicherheitskonzept integriert.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) verurteilte die Aktionen der Gruppierung. „Diese Klimachaoten sind keine Aktivisten, sondern Kriminelle. Das zeigen die konzertierten Aktionen heute auf den Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg deutlich“, sagte Reul. „Flugzeuge, die die Landung abbrechen müssen, Familien, denen man den Start in den Urlaub verderben will – das hat rein gar nichts mit legitimem Protest zu tun. Wer da mitmacht muss wissen: Gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr und Nötigung sind Straftaten“, so Reul weiter.