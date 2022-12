Letzte Generation : Klimaaktivisten demonstrieren für Erhalt von Lützerath

Aktivisten schwenken eine Fahne bei ihrem Aktionstag für den Erhalt von Lützerath. Klimaaktivisten haben in mehreren deutschen Städten für den Erhalt des besetzten Dorfes Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier demonstriert. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Köln Klimaaktivisten haben am Samstag in mehreren deutschen Städten für den Erhalt des besetzten Dorfes Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier demonstriert.

In Köln kamen nach Angaben der Polizei rund 50 Teilnehmer zu einer Kundgebung zusammen. Aufgerufen zu den dezentralen Aktionen hatten mehrere Initiativen wie Fridays for Future, Ende Gelände und Lützerath lebt. Angekündigt waren Aktionen und Infostände unter anderem in Berlin, Dresden, Göttingen, Heidelberg, Oberhausen und Stuttgart. Die Klimaaktivisten wollen die beschlossene Räumung von Lützerath verhindern.