Kinderbetreuung : Kitas in NRW kehren am 17. August zurück in den Regelbetrieb

Kitas in NRW kehren am 17. August zurück in den Regelbetrieb

Kitas in NRW sollen am 17. August wieder den Regelbetrieb aufnehmen (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Düsseldorf In NRW sollen die Kitas ab dem 17. August wieder im vollen Umfang alle Kinder betreuen. Das sieht eine Neuregelung vor. Es gibt allerdings einen Vorbehalt.

Die Kindergärten in Nordrhein-Westfalen sollen ab dem 17. August zurück in den Regelbetrieb. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Düsseldorf am Dienstag aus Regierungskreisen. Alle Kinder können dann ihre Kita oder ihre Tageseltern wieder im vertraglich vereinbarten Umfang besuchen. Die Neuregelung steht unter dem Vorbehalt des weiteren Coronavirus-Infektionsgeschehens.