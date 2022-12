Kinderuni : Den Schmerzen auf der Spur

Aachen Wie entstehen sie? Was haben sie mit Strom zu tun? Und warum ist alles Kopfsache? Fragen zum Thema Schmerzen, die RWTH-Professorin Angelika Lampert bei der nächsten Kinderuni-Vorlesung beantworten möchte.

Professorin Angelika Lampert steckt mitten in den Vorbereitungen für die letzte Vorlesung der RWTH Kinderuni in diesem Jahr. „Die Messlatte liegt hoch“, sagt sie und lacht. Sie trete schließlich nach Armin Maiwald, dem Miterfinder der „Sendung mit der Maus“, auf. „Da muss ich mir etwas Besonderes überlegen.“ Lampert und ihr Forschungsteam am Institut für Physiologie der Uniklinik Aachen beschäftigen sich unter anderem mit dem Thema Schmerz, und genau darum soll es auch am kommenden Freitag, 16. Dezember, ab 17 Uhr im Aachener Hörsaalzentrum C.A.R.L. gehen.