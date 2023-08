Apotheken schlagen Alarm : Viele Kinderarzneien in NRW sind knapp

Kinderärzte und Apotheken schlagen Alarm: Die Zahl der Arzneien mit Engpässen steigt (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Florian Schuh

Düsseldorf Apotheken geben bereits Antibiotika-Säfte ab, die für Polen oder die USA bestimmt waren. Bei Asthmasprays wird es eng, Penicillin zur Scharlach-Behandlung fehlt ganz.

Weiterleiten Drucken Von Antje Höning​

Kinderärzte und Apotheken schlagen Alarm: Die Zahl der Arzneien mit Engpässen steigt. „Seit Jahren wird die Liste der nicht-lieferbaren Medikamente in Deutschland immer länger. 2018 gab es rund 200 Medikamente, die nicht lieferbar waren, heute sind wir bei über 500“, sagt Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein. Das trifft auch Kinder. Mit Sorge blicken Fachleute auf den Winter: In Australien grassiert bereits eine starke Influenza-Welle.

Welche Kinderarzneien fehlen in NRW?

Laut Verband ist jedes zweite Rezept von einem Engpass betroffen, sodass Apotheker aufwendig nach Alternativen suchen müssen. Eltern, deren Kind unter Fieber oder Schmerzen leidet, müssen manchmal mehrere Apotheken anfahren, bis sie eine Packung der simplen Arznei erhalten, bei denen es keinen Patentschutz mehr gibt. Konkret fehlen etwa Penicillin V, Antibiotika, Asthmaspray. „Streptokokken-Infektionen wie Scharlach müssten eigentlich mit Penicillin V behandelt werden. Das gibt es aber schon seit gut einem Jahr nicht mehr“, sagt Preis. „Alternative Antibiotika wie Amoxicillin mit Clavulansäure oder Cephalosporine sind deshalb kaum noch zu bekommen.“ Ohnehin fehlen Antibiotika-Säfte für Kinder. Diese können Apotheken zwar aus Tabletten herstellen – doch auch die sind Mangelware: „Antibiotika fehlen für Kinder und Erwachsene. Weil Tabletten fehlen, kann die Apotheke auch nicht ohne Weiteres aus Antibiotika-Tabletten die Säfte für Kinder herstellen“, so der Chef des Apothekerverbands. „Sorgen bereitet auch, dass viele Salbutamol-Asthmasprays bis zum Jahresende nicht lieferbar sein werden. Das trifft Kinder und Erwachsene gleichermaßen.“ Die Sprays werden bei Atemwegserkrankungen mit Luftnot eingesetzt. Seit Langem gibt es Probleme bei Fiebersäften.

Info Zwei Welten bei den Medikamenten Generika Das sind Medikamente, bei denen der Patentschutz ausgelaufen ist und die von allen Firmen hergestellt werden dürfen. Sie machen die Mehrheit des Stückabsatzes, aber nur einen kleinen Teil des Umsatzes aus. Patentgeschützte Arzneien Sie machen den Großteil des Umsatzes, aber nur wenig Absatz aus. Sie sind meist nicht knapp.

Was droht im Winter?

Es ist möglich, dass die Grippewelle heftig ausfällt, wie es in Australien bereits der Fall ist. Sie trifft dort viele Kinder bis 14 Jahre hart, deren Immunsysteme in Zeiten der Corona-Abschottung untrainiert blieben. Entsprechend haben die Viren nun leichtes Spiel. Zudem sinkt die Impfquote bei Älteren, womöglich aus Impfmüdigkeit nach Corona, das Virus kann leichter weitergegeben werden. „Ein bisschen können wir jetzt schon ahnen, was ab Herbst auf uns zukommt. Denn auf der Südhalbkugel grassiert eine ungewöhnlich heftige Infektionswelle. Dort sind besonders Kinder betroffen. Meistens wiederholt sich das dann bei uns in Europa“, erläutert Preis. So sei es auch im vergangenen Jahr gewesen, als erst in Australien und später bei uns eine sehr starke RS-Virus-Infektionswelle auftrat. Damit drohen sich die Lieferengpässe zu verschärfen.

Was sind die Gründe?

An Generika können Hersteller in Europa nicht viel verdienen, zumal auch Personal- und Energiekosten steigen. Viele Hersteller haben sich zurückgezogen. Abgesehen von einem kleinen Werk in Österreich gebe es quasi keine Antibiotika-Produktion mehr in Europa, erläutert Preis. „Wir beziehen alle Antibiotika insbesondere aus China und Indien.“ Zusätzlich fehlten oft einfache Materialien wie Papier für Beipackzettel oder Glasflaschen für Säfte. Die Lieferketten weltweit seien nur unzureichend belastbar.

Was kann der Staat tun?

Die Bundesregierung hat zwar das Engpass-Bekämpfungsgesetz auf den Weg gebracht. Danach werden etwa für Kinderarzneien Festbeträge und Rabattverträge abgeschafft, die Hersteller dürfen einmalig mehr nehmen. Das gehe in die richtige Richtung, würde aber nicht durch diesen Winter helfen, warnte der Präsident des Bundesverbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach. Der Apothekerverband fordert mehr Einsatz des Staates: „Durch aktive staatliche Vorabbestellungen von lebensnotwendigen Antibiotika bei den Herstellern können Versorgungslücken vermieden werden. Das ist uns ja auch bei der Bereitstellung von Corona-Impfstoffen gelungen“, sagte Preis. Wichtig sei auch, dass Apotheken unbürokratisch auf andere Medikamente ausweichen können. „Rabattverträge der Krankenkassen dürfen dabei keine Rolle spielen.“

Wie steht es um den Notdienst für Kinder?