Corona-Lage : Keine Krankenhaus-Engpässe in NRW

Keine Krankenhaus-Engpässe in NRW

Die Kliniken in NRW sind trotz steigender Corona-Inzidenzen noch gut aufgestellt. Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Düsseldorf Es seien genügend Betten vorhanden, auch auf den Intensivstationen, betont ein Sprecher der Krankenhausgesellschaft NRW.

Trotz der zuletzt gestiegenen Zahl von Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist die Lage in den nordrhein-westfälischen Krankenhäusern nicht besorgniserregend. Auch weil NRW im Vergleich zu anderen Ländern und im Bundesdurchschnitt vergleichsweise gut dastehe, gebe es zurzeit genügend freie Betten in den Kliniken – auch auf den Intensivstationen, sagte Hilmar Riemenschneider, Sprecher der Krankenhausgesellschaft NRW (KGNW) am Mittwoch. „Es gibt keine Engpässe, die mit der Zahl der Covid-19-Patientinnen und -Patienten zu tun hätten“, betonte Riemenschneider.