Opposition will Schulgipfel : Kein Missstand bei Luft in Klassenräumen

Düsseldorf Eigentlich ging es nur um die Luft in Klassenräumen. Doch dann wuchs sich eine Ausschusssitzung im NRW-Landtag zu einer Abrechnung mit der Corona-Schulpolitik der Landesregierung aus. Auf allen Seiten hat sich eine Menge Ärger angestaut.

Anstatt mit den kommunalen Spitzenverbänden bei den Corona-Maßnahmen zusammenzuarbeiten, hetze das Ministerium die Menschen in den Schulen gegeneinander auf, sagte der SPD-Schulexperte Jochen Ott. Gebauer ignoriere die Kritik von Schulleitern und Eltern. „Sie sind in einem Tunnel angekommen, in dem Sie die Realität im Land nicht mehr wahrnehmen.“ Die Regierung betreibe „ein Pokerspiel“ angesichts der noch unklaren Infektionslage im Herbst und Winter.

Die Grünen-Abgeordnete Sigrid Beer warf der Regierung vor, die Verantwortung in der Corona-Pandemie auf die Schulen und Schulträger abzuschieben. „Die Verärgerung bei den Schulträgern über die Konfusion in der Corona-Schulpolitik der Regierung Laschet ist gewaltig“, sagte sie mit Blick auf das Kabinett von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Von einem Regelunterricht könne unter den derzeitigen Bedingungen nicht die Rede sein. Gebauer wische die Kritik von Verbänden und Eltern aber einfach beiseite. „Sie leben in einer anderen Welt.“

Ministerin Gebauer rechnete dann noch detailliert vor, wie es in der Corona-Pandemie um die vorgeschriebene Belüftung in den Unterrichtsräumen der rund 5500 öffentlichen Schulen in NRW steht - das war ja der eigentliche Anlass der Debatte. Etwa 2,3 Prozent der Räume könnten nicht ausreichend gelüftet werden. An zehn Prozent der befragten Schulen seien insgesamt 22,6 Prozent der Klassenräume davon betroffen, so die Ministerin. Hochgerechnet bedeute das, dass etwa 2,3 Prozent aller Unterrichtsräume nicht richtig gelüftet werden könnten. Bei knapp 40 Prozent dieser Räume seien bauliche Mängel an den Fenstern die Ursache. Damit könnten etwa ein Prozent aller Unterrichtsräume wegen Mängeln an den Fenstern nicht ausreichend gelüftet werden.