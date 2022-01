Erfreuliche Entwicklung : Kaum noch Datenklau an Geldautomaten in NRW

Der Datenklau an Geldautomaten in Deutschland wird immer mehr zum Auslaufmodell. Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Frankfurt Auslaufmodell „Skimming“: In Nordrhein-Westfalen ließen sich die Falle von Datenklau an Geldautomaten 2021 fast an einer Hand abzählen. Noch vor einem Jahr sah das ganz anders aus.