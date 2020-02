Zwischen Durchhalten und Absagen : Karnevalisten in der Region kämpfen mit Wind und Regen

Regen und Sturm wirbelten die Karnevalszüge in der Region kräftig durcheinander (Archivbild). Foto: Rolf Vennenbernd

Region Die für Karnevalisten gute Nachricht vorweg: Der Kinderzug in Aachen fiel nicht wegen des heftigen Windes aus, der am Sonntag durch die Region fegte. Er wurde aber verkürzt. Anderswo wurden Züge abgesagt, etwa in Düren.

Die Stadt Aachen gab am Sonntag bekannt, dass sich die Koordinatoren nach einer Wetterwarnung dafür ausgesprochen hätten, den Kinderzug abzukürzen. Etliche andere Sonntagszüge in der Region stehen vor dem selben Dilemma. In Düren etwa wurde der Zug abgesagt, auch in Inden-Lamersdorf etwa fiel er aus.

Wenig später zogen weitere Gemeinden nach: In den Kreuzauer Ortsteilen Leversbach und Stockheim sah man sich aufgrund der Wetterlage dazu veranlasst, auf einen Umzug zu verzichten, so auch in Düren-Birgel.

Aus Sicherheitsgründen, so hieß es von Seiten der Polizei, stünden momentan noch viele Zugveranstalter in engem Kontakt zu den Beamten, die die Wetterlage im Visier halten müssten.

Der Aachener Kinderzug werde wie geplant starten, jedoch einen kürzeren Weg nehmen und schon in der Komphausbadstraße enden, hieß es am Morgen. „Im Seilgraben wird der Zug aufgelöst“, hieß es in einer Mitteilung. „Pferde werden nicht am Karnevalszug teilnehmen.“

Die Stadt bezog sich auf den Deutschen Wetterdienst, der Sturmböen bis zu 100 Kilometer pro Stunde — Windstärke 9 bis 10 — vorhergesagt hatte.