Platzverweise und Anzeigen : Erste Karnevalsbilanz der Kölner Polizei

Foto: dpa/Federico Gambarini 35 Bilder Karnevalisten feiern Auftakt in NRW

Köln Volle Stadt, jede Menge Betrunkene: Zum Karnevalsauftakt sind zahlreiche Menschen nach Köln geströmt. Wie verlief der Tag für die Polizei?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Betrunkene haben in Köln zu Beginn der Karnevalssaison am Donnerstag Polizeieinsätze ausgelöst. „Mit steigendem Alkoholkonsum steigt das Aggressionspotenzial“, sagte ein Polizeisprecher in einer ersten Bilanz am Abend. Er sprach von einem einsatzreichen, aber „normalen Karnevalsauftakt für die Polizei“. Bis 20 Uhr gab es 75 Platzverweise. 18 überwiegend alkoholisierte Personen „verbringen die Nacht im Polizeigewahrsam“, hieß es.

Am frühen Freitagmorgen sagte ein Polizeisprecher, die Nacht verlaufe für eine Karnevalsnacht bislang fast außergewöhnlich ruhig. Dennoch wandte er ein: „Die Nacht ist noch nicht vorbei.“ Für eine endgültige Bilanz zu Ausschreitungen beim jecken Treiben sei es noch zu früh.

Einsatzkräfte griffen laut Polizei frühzeitig und konsequent ein, um aufkeimende Auseinandersetzungen zu unterbinden und jede Form von Eskalation zu verhindern. Bis 20 Uhr fertigten die Beamten nach vorläufigen Erkenntnissen 57 Strafanzeigen, davon fünf Körperverletzungsdelikte sowie zehn Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzungen.

In drei Fällen leiteten die Einsatzkräfte Verfahren wegen Sexualdelikten ein. Dabei war zunächst noch unklar, was sich genau zugetragen hat. Der erste Karnevals-Übeltäter des Tages wurde um 13 Uhr in Gewahrsam genommen – wegen Exhibitionismus.

Der Polizeisprecher betonte, dass manche Delikte im Zuge der Ermittlungen anders eingeordnet werden müssten. Eine abschließende Bewertung sei vielfach erst zu einem späteren Zeitpunkt und nach weiteren Ermittlungen möglich. „Problematisch am Karneval ist, dass die Menschen alkoholisiert sind“, so der Sprecher. Die Polizei war mit mehr als 1000 Kräften im Einsatz.

In den Feierzonen in der Kölner Altstadt und in der Zülpicher Straße galt wegen der Coronavirus-Pandemie 2G: Nur Geimpfte und Genesene hatten Zutritt.

Bilanz in den anderen Hochburgen

In den anderen Karnevalshochburgen in Nordrhein-Westfalen verlief der Auftakt der Saison nach ersten Erkenntnissen ohne größere Zwischenfälle. In Düsseldorf und Bonn meldete die Polizei am frühen Morgen keine besonderen Vorkommnisse.

Im niederrheinischen Kaarst war das Hoppeditzerwachen dagegen wegen steigender Inzidenzzahlen in der Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt worden. „Trotz 2G gibt es beim Schunkeln und Singen keine Garantien“, teilte Bürgermeisterin Ursula Baum (FDP) am Donnerstag mit. Auch Geimpfte oder Genesene könnten sich infizieren.

Foto: Irmgard Röhseler 24 Bilder Tausende zum Elften im Elften in Eschweiler

(dpa)