Karlspreis 2021 : Termin für Preisverleihung steht fest

Aachen Die Verleihung des Internationalen Karlspreises an den rumänischen Präsidenten Klaus Iohannis findet im Oktober statt.

Darauf hat sich das Karlspreisdirektorium jetzt in Abstimmung mit dem designierten Preisträger verständigt. Als genauer Termin wurde Samstag, 2. Oktober, festgelegt. Die Preisverleihung findet wie üblich im Krönungssaal des Aachener Rathauses statt. Iohannis freue sich auf seinen Besuch in Aachen, teilte das Direktorium am Freitag in einer Pressemitteilung mit.