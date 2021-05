NRW-CDU stellt Wahllisten auf : Kandidatur Laschets in Aachen wird nicht erwartet

Kandidatur Laschets in Aachen wird nicht erwartet

Armin Laschet soll als Spitzenkandidat der NRW-CDU in den Bundestagswahlkampf gehen. Foto: dpa/Michael Kappeler

Düsseldorf/Aachen Kanzlerkandidat Armin Laschet hat sich auf Berlin festgelegt – unabhängig vom Ausgang der Bundestagswahl. Die NRW-CDU bereitet nun den Weg dahin vor. Ob er in Aachen als Direktkandidat antritt, ist noch unklar.

Unions-Kanzlerkandidat und Ministerpräsident Armin Laschet soll Spitzenkandidat der nordrhein-westfälischen CDU bei der Bundestagswahl im September werden. Der Generalsekretär der NRW-CDU, Josef Hovenjürgen, sagte am Donnerstag: „Wir gehen davon aus, dass Laschet die Landesliste anführen wird.“

Der Landesvorstand wolle die Kandidatenliste an diesem Dienstag zusammenstellen und den Delegierten der Aufstellungsversammlung vorschlagen. Diese kommt am 5. Juni im Düsseldorfer Hotel Maritim unter Einhaltung der Coronavirus -Hygieneregeln zusammen und beschließt die Landesliste.

Auf Platz eins solle Laschet gesetzt werden, sagte Hovenjürgen. Es werde nicht erwartet, dass Laschet als Direktkandidat in seinem Heimatkreisverband Aachen antrete. Offiziell hat sich Laschet noch nicht geäußert, ob er in Aachen kandidieren will. Bislang hält der CDU-Gesundheitspolitiker Rudolf Henke dort das Direktmandat. Die Aufstellungsversammlung der Aachener CDU steht noch aus.